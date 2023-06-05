Hollanda 'özel kuvvetler' için 14 yeni Caracal helikopteri satın alacak

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri bünyesinde özel operasyonlarda kullanılmak üzere Airbus yapımı H225M Caracal model helikopterlerden 14 tane sipariş ettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yapımı 14 adet H225M Caracal model helikopter sipariş edildiği ve helikopterlerin 2028'den itibaren teslim alınacağı belirtildi.

Açıklamada, hava kuvvetleri bünyesindeki mevcut helikopterlerin Caracal modeliyle yenilenerek, ülkenin özel operasyon kabiliyetinin arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Satın alınan helikopterlerinin ülkenin güneyindeki, Gilze-Rijen Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı aktarılan açıklamada, gelecek yıllarda Hava Kuvvetleri bünyesinde "özel kuvvetler" (SOF) oluşturulmak istendiği ifade edildi.

NATO'nun tavsiyesi üzerine havada 'özel kuvvetler' oluşturacak

De Telegraf gazetesinin konuyla ilgili haberinde, NATO'nun, Hollanda'nın kara ve deniz kuvvetlerindekilere benzer şekilde, hava kuvvetlerinde de "özel kuvvetler" oluşturması tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

Savunmadan sorumlu Devlet Bakanı Christophe van der Maat'ın "Çok hızlı cevap verilmesi gereken modern tehditlere karşı özel kuvvet bulundurulması zorunlu hale geldi" şeklindeki ifadelerine yer verilen haberde, Hollanda'nın 2030 yılından itibaren özel operasyonlara katılabileceği aktarıldı.

Airbus'ın, en gelişmiş modeli olan adlandırdığı 11 ton ağırlığındaki H225M Caracal helikopterleri, Fransa, Brezilya, Meksika, Malezya, Endonezya, Singapur, Kuveyt ve Tayland ordularının envanterinde bulunuyor. (AA)