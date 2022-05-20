Hollanda kiralık ev fiyatlarına müdahale edecek

Hollanda'daki konut sıkıntısından dolayı hızla artan ev kiraları nedeniyle serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale edileceğini duyuran Toplu Konut ve Mekansal Planlama Bakanı Hugo de Jonge, evlerin hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya verilemeyeceğini açıkladı.

Jonge'un yaptığı açıklamaya göre, yeni düzenleme ile aylık bin 250 avroya kadarki kiralar, "arz-talep oyunundan" korunacak. Kirası 763 avroya kadar olan serbest piyasadaki evler için de puanlama sistemi getirilecek. Evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere göre puanlama yapılacak ve serbest piyasada kiralanan evler için ev puanına göre en fazla 1000 ile 1250 avro arasında bir kira bedeli saptanacak.

Jonge'a göre, bu sistem ile kiralık mülklerin yaklaşık yüzde 90'ı korunacak ve ev sahiplerinin kendi istediği doğrultuda kira miktarını belirlemesine izin verilmeyecek.

Meclise yasal düzenleme sunulacak

BBC'nin haberine göre, hükümet, önümüzdeki aylarda bu konuda meclise bir yasal düzenleme sunacak. Yeni düzenleme kapsamında belediyeler, belirli kent ya da bölgelerde kiralık konutlar için koşullar koyabilecek.

Ev sahiplerinin puanlama sistemine uyup uymadığı ya da evini fahiş fiyattan kiralayıp kiralamadığı belediyeler tarafından denetlenecek.