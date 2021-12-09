Hollanda hükümeti, Rembrandt'in otoportresini satın alacak

Hollanda hükümeti, 17. yüzyılda yaşamış olan Hollandalı sanatçı Rembrandt van Rijn'in ünlü otoportresini almayı planladığını açıkladı.

Hükümet, Hollanda kültürü ve tarihinde önemli bir yere sahip olan "Standard Bearer" adlı portrenin satın alınması için meclisten onay beklendiğini açıkladı.

1636 yılında yapılan portre, yüzıllardır Rotschild ailesi gibi koleksiyoncuların elinde bulunuyordu.

Portrenin, başkent Amsterdam'daki Rijksmuseum müzesinde sergilenmeden önce ülke turuna çıkarılacağı bildirildi.

Hükümetin, portreyi satın almak için 150 milyon avroyu kenara koyduğu belirtildi. Ayrıca Rijksmuseum'un portre için 10 miyon avro, Rembrandt Derneği'ninse 15 milyon avro ödeme yapacağı kaydedildi.

Resimde Rembrandt, Hollanda'nın 1648'de bağımsızlığını ilan etmesinde önemli bir yeri olan Sekiz Yıl Savaşları'nda askeri birliklere öncülük eden bayraktar kostümüyle görünüyor.