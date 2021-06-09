Oxford öğrencileri, kraliçenin portresini sömürgeciliği temsil ettiği gerekçesiyle kaldırdı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ne bağlı Magdalen Koleji'nin mezunlar derneği olan Ortak Orta Salon (MCR) komitesi üyeleri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabath'in portresinin salondan kaldırılması yönünde oy kullandı.

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, komite üyeleri, "kraliyet ve İngiliz monarşisi sembollerinin yakın koloni tarihini temsil etmesi" nedeniyle bu yönde oy kullandıklarını belirtti.

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, öğrencilerin kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Öğrencilerin yaptığının "absürt" olduğunu savunan Williamson, "2. Elizabeth, devletin başıdır ve İngiltere'de en iyiyi temsil eder. Uzun hükümranlığı boyunca İngiltere'nin hoşgörü, açıklık ve saygı değerlerini dünyaya aşılamak için yorulmadan çalışmıştır" dedi.

MCR Başkanı Matthew Katzman, Mail Online'a yaptığı açıklamada, konunun oylama öncesinde komite içerisinde tartışıldığını ve tartışma sonucunda, odanın tüm üyeler için kapsayıcı ve tarafsız olması gerektiği kararı alındığını söyledi.

Katzman, "Kraliçeye veya kraliyet ailesine karşı bir tavrımız yok. Portre için asılacak daha iyi yerin olabileceği görüşü nedeniyle böyle bir karar alındı" dedi.

Mahdalen Koleji Başkanı Dinah Rose da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "öğrencilerin kararının 550 yıl önce inşa edilen bu koleji temsil etmediğini ancak öğencilerin ifade ve siyasi tartışma özgürlüğünü savunduklarını" söyledi.