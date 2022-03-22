Hollanda Başbakanı: İkimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı.
Erdoğan ve Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından heyetlerini birbirine takdim etti. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Rutte, heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına dair konuşan Erdoğan, savaşın son bulmasına yönelik taraflarla diplomatik ilişkiler sürdürüldüğünü ifade ederek "Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Barış için çaba gösteriyoruz. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz" dedi.
Ayrıca Avrupa Birliği'ne dair de konuşan Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan, artık üyelik müzakerelerini açmasını Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz" dedi.
Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasında ise öne çıkanlar şöyle:
- "Kilit ekonomik ortaklarız. 8'den 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük. Ara hedef olarak 15, nihai hedef olarak 20 milyar dolar belirledik. Bugünkü odağımız sadece ikili ilişkilerimiz değildi. Dünyada olanlara da odaklandık. Çünkü çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. İki ülke de NATO üyesi. Türkiye ittifak için çok büyük siyasi ve ekonomik öneme haizdir"
- "İkimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi bölgesel barış ve istikrara büyük bir darbedir. Mariupol'da yapılan bombardıman ve bunun sivil nüfusu terörize etmekten başka bir amacı yoktur"
- "Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum. İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi (arabuluculukta) desteklediğimizi söylemek isterim"
- "Montrö Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye çözüm için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor"
- "Halihazırda dünyadaki diğer ülkelerde daha fazla mülteci barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamki görüşmelerimiz ilişkilerimizi daha fazla geliştirdi"