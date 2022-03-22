Hollanda Başbakanı: İkimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından heyetlerini birbirine takdim etti. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Rutte, heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına dair konuşan Erdoğan, savaşın son bulmasına yönelik taraflarla diplomatik ilişkiler sürdürüldüğünü ifade ederek "Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Barış için çaba gösteriyoruz. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz" dedi.

Ayrıca Avrupa Birliği'ne dair de konuşan Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan, artık üyelik müzakerelerini açmasını Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz" dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasında ise öne çıkanlar şöyle: