Metropoll'den 'Erdoğan'a görev onayı' anketi: 'Seçmen iyice uzaklaştı'

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mart 2022' anket sonuçlarını yayımladı.

10-15 Mart 2022 tarihleri arasında 28 ilde bin 535 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'görev yapış tarzını' onaylamayanların oranı dikkat çekti.

Seçmenin çoğunluğu Erdoğan'dan uzaklaştı

Ankete katılanların yüzde 43,3 Erdoğan'ın görev yapış tarzını 'onaylarken', yüzde 50,3 'onaylamıyorum' yanıtını verdi. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak ölçüldü.

Kararsızların dağılımı da ölçüldü

Öte yandan Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından kararsızların Erdoğan'a oy verme eğilimini analiz eden araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Sencar'ın paylaştığı ankette, ''Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Erdoğan'a mı yoksa başka birine mi verirsiniz?" diye soruldu.

Ankette kararsızların yüzde 22,1'i oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken, yüzde 36'4'ü ise Erdoğan dışında birisi için oy kullanmayı düşüneceğini söyledi. "Kesinlikle Erdoğan'dan başka birine oy vereceğini" belirtenlerin oranı ise yüzde 27,3 oldu.