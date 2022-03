Erdoğan: İnsanların düne göre az da olsa her ürüne erişimi olduğu bir ülkede yaşıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe'de AKP'li eski ve yeni milletvekilleri ve il başkanlarıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Sesinin kısık olduğu gözlenen Erdoğan, konuşmasında AKP çatısı altında sorumluluk üstlenmiş kişilere seslendiğini belirterek "İnsan kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez" dedi.

Erdoğan "Kendi içimizde birliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Sözlerim Ağustos ayında 21. yılını geride bırakacağınız AK Partimizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir. Dünyanın da belki en büyük sivil toplumu hareketi olan bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Ülkemizin en kıymetli birikimi, paha biçilmez zenginliği bugün buradadır.

- Türkiye'yi vesayetin, darbecilerin geri kalmışlığından hep birlikte kurtardık.

- Bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi şöhretle, maddi değerle ölçülemeyecek değerde bir markasınız. Bu marka değerinin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza miras bırakacağınız Türkiye için sahip olduğunuz güç, itibar, çevreyi, imkanları sonuna kadar kullanmanızı istiyorum.

- Sizleri bir kez daha saflarınızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum.

- Kendi içinde birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.

- Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkaracak birikime, enerjiye, kabiliyete, dirayete sahiptir. 2023 Haziran'ında seçim zaferini beraberce kutlayacağız.

- (Çanakkale Köprüsü'nün açılışında 'şifayı kaptığını' söylemesinin ardından) İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. Bir de buna 2013'te başlayan kesintisiz devam eden kaos çıkarma, istikrarımızı bozma, güvenliğimizi zayıflatma girişimleri eklendi, hamdolsun hepsinin üstesinden geldik.

'İnsanların düne göre az da her ürüne erişimi olduğu bir ülkede yaşıyoruz'

- Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.

- Her şeyden önce Türkiye insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı ülkedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışan insanların devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir.

- Halen elektrikte ve doğalgazda ciddi sübvansiyon var. Sadece bu iki alanda destek rakamının yılsonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor.

- İnsanların iş, ekmek, kirasını ödeyecek para ve geçim meselesini her şeyi önünde tutan bir ülkedir Türkiye. İnsanların düne kadar az da olsa alabiliyorsa da her ürüne erişimi olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

- Biz insanımızın gelirini korumak için ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Sosyal destek programımızın etkinliğini arttıracağız. Hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç açıkta kalmadığı bir sistemle hedefimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.

