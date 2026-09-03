Hollanda 86 ton altınını Amerika’dan İngiltere’ye taşıdı: Gerekçe ‘jeopolitik huzursuzluklar’

Hollanda Merkez Bankası New York ve Ottawa’da bulunan 86 tonluk altın rezervini Londra’ya taşıdığını duyurdu.

Bu hamlenin olası bir kriz durumuna daha hızlı yanıt vermesini sağlayacağını bildiren bankanın gerekçesi “artan jeopolitik huzursuzluklar” oldu.

AFP’nin haberine göre Hollanda Merkez Bankası’ndan (DNB) yapılan açıklamada Londra’da tutulan altın rezervlerinin New York ve Ottawa’da tutulanlara kıyasla daha kolay ticarete konu edilebileceği belirtildi. Bankanın açıklamasında “Bu durum, DNB’nin kriz anında en hızlı şekilde harekete geçmesini sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

DNB Başkanı Olaf Sleijpen, “Bu adımla altın rezervlerinin kullanılabilirliğini artırdık. Altını hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayacağımızı varsayıyoruz, ancak yine de dayanıklılığımızı ve hazırlık seviyemizi güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Banka Hollanda’nın toplam altın stokunun 2025 yılı sonunda 612,4 ton olduğunu açıkladı.

Taşıma işleminden önce Hollanda bankası, altının yüzde 31,3’ünü New York’ta ve yüzde 19,7’sini Ottawa’da tutuyordu. Hamlenin ardından ABD ve Kanada’nın Hollanda altın rezervindeki payı yüzde 18,5’e geriledi.

Londra’da tutulan altın oranı ise yüzde 18,1’den yüzde 32,1’e yükseldi. Banka, altının yüzde 30,8’ini hâlen Hollanda’da muhafaza ediyor.

Banka, transferin kısmen alım-satım yoluyla, kısmen de fiziki taşımayla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonun bu yılın Mart ve Ağustos ayları arasında gerçekleştiği bildirildi.

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