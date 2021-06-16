Holding kapısında 'saadet zinciri' cinayeti 

Merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40), dün sabah şirket çalışanı Aydın Mert’le birlikte bankaya giderek 3,3 milyon lira çekti.

Koçan, parayı yanındaki çantaya doldurdu. Cipiyle saat 10.00 sıralarında Küçükbakkalköy’deki holding binasına gelen Sibel Koçan’ın yanına, maskeli 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı. Otomobildeki iki kişi aşağı inerek çantayı almaya çalıştı.

Sibel Koçan elinde tuttuğu çantayı vermemek için direndi. Aydın Mert de müdahale edince arbede çıktı. Gaspçılardan biri tabancayla Sibel Koçan’ı başından vurdu. Gaspçılar çantayı alarak kaçtı.

Eski eşi intihar etti

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre ambulansla hastaneye kaldırılan Sibel Koçan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olay yerine gelerek detaylı inceleme yaptı. Şirket çalışanlarının ifadeleri alındı. Gaspçıların kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Polisin çalışması sürerken, Sibel Koçan’ın eski eşi ve iş arkadaşı olan Süleyman Aydın Ataşehir’deki bir rezidansın 32’nci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son verdi.

40 milyon lira toplamışlardı

SAS Holding ve Süleyman Aydın'ın adı 'saadet zinciri' ile 2019'da gündeme gelmişti. "Kaz çiftliği" ve "enerji santralleri" kurduklarını söyleyerek yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirket ödemeye yapmamaya başlamıştı. Saldırganların 'saadet zinciri' ile bağlantılı olabileceği öne sürülüyor...

'Milyonerler' grubu kurmuştu

Sisteme yeni üye kazandıran ve ‘lider’ olarak anılan kişiler arasındaki Whatsapp yazışmaları ile sosyal medya paylaşımları ise oldukça dikkat çekici.

Grubun lideri konumundaki Süleyman Aydın, üyelere "sevgili milyonerler" diye hitap ediyor.

Aydın, bir paylaşımında, önünde durduğu Porche marka otomobil ile selfi çekerek “Bu da benim buradaki oyuncağım” diyor.

Bir başka lider ise Facebook hesabında “ Türkiye ve dünya Sas’ı konuşacak!. Plânlar yapıldı. Çok önemli kararlar alındı. Takipte kalın” diyordu.