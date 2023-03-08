‘Hızır’ dolandırıcı: '2 bin 500 lira ver, Cebrail'e götüreceğim'

İlginç dolandırıcılık vakalarına bir yenisi İzmir'den eklendi. Kendini "Hızır" olarak tanıtan bir kişi, topladığı 2 bin 500 lira ile kayıplara karıştı.

OdaTV'de yer alan habere göre 3 Mart’ta İzmir Konak’taki Cumhuriyet Bulvarı’nda yürüyen Ş.T, kır saçlı, beyaz sakallı, kırmızı montlu bir şahıs ile karşılaştı. Ş.T. şahsın kendisinin yanına gelerek “Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır A.S, senin bir kurbanın var bana para vermen lazım, bunu Cebrail’e götüreceğim” diyerek dualar etmeye başladığını söyledi.

Hızır olduğunu iddia eden kişiyle birlikte ATM’ye giden yurttaş, şüpheliye 2 bin 500 lira teslim etti. Olaydan kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur polise başvurdu.

Dolandırıcının adı ve kimliği henüz belirlenemedi.