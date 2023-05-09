Hizbullah üyeliğinden tutuklanan Kızılay yöneticisi kamudan 7 yılda 138 milyon lira ihale aldı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın danışmanlığını yapan Kızılay Denetim Kurulu Üyesi olan Şehmus Yıldırım’ın kamudan milyonlarca liralık ihaleler aldığı açığa çıktı. 2000 yılında Hizbullah üyeliğinden tutuklanan ve bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Yıldırım, Kızılay’daki görevinin dışında ticari faaliyetler de yürütüyor.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Yıldırım, 2014’te “Dayk Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini” kurdu. Ardından da 2016 ile 2022 yılları arasında kamudan 6 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 138 milyon 441 bin lira olarak açıklandı. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BİMTAŞ’tan da ihale alan Yıldırım, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden de ihaleler kaptı.

Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Hizbullah’tan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini doğrulamıştı. Kızılay Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz’ın da eski Hizbullah hükümlüsü olduğu anlaşılmıştı. Yılmaz, yakalandıktan sonra “Hizbullah’ın çökertilmesine yönelik bilgiler verdiği” gerekçesiyle pişmanlık yasasından yararlanmak istemişti. Ancak “bu bilgiler yetersiz bulunduğu” için söz konusu istek reddedilmişti. 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Yılmaz’ın 2004’te şartlı tahliye olduğu, 2013’te hakların iadesi davasını kazanıp sabıka kaydını sildirdiği bildirilmişti.