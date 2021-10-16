Hizbullah: İç savaşa sürüklenmeyeceğiz

Lübnan'da Hizbullah dün yaptığı açıklamada, Beyrut'ta yedi kişinin falanjist Lübnan Kuvvetleri partisi tarafından katledilmesinin ardından "iç savaşa sürüklenmeyeceğini" söyledi.

Perşembe günü Hizbullah'ın geçen yılki Beyrut limanındaki patlamayı soruşturan yargıcı protesto etmek için mitinge keskin nişancılar saldırmıştı. Falanjistler suçlamaları reddediyor. Öte yandan Lübnan Kuvvetleri, Perşembe günü Hizbullah'ın müfettiş Yargıç Tarek Bitar'a yönelik eylemini "tahrik" olarak nitelendirdi.

Cuma günü cenaze törenleri sırasında da Beyrut genelinde silah sesleri duyuldu.

Perşembe günü öldürülen Hizbullah üyelerinin cenazesinde konuşan üst düzey Hizbullah lideri Seyid Safieddine, güçlü bir paramiliter güce sahip olan Lübnan Kuvvetleri'ni bir iç savaş başlatmaya çalışmakla suçladı.

Hizbullaha yakın Al Manaar'da yer alan habere göre "İç çekişme istemediğimizi bildikleri için buna cesaret ettiler” diyen Safieddine, "İç savaşa sürüklenmeyeceğiz ama aynı zamanda şehitlerimizin kanının da boşa gitmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Safieddine, falanjistleri Hizbullah'ı terörist grup olarak listeleyen ABD'den emir almakla ve Suudi Arabistan'a ithafen "bazı Arap ülkeleri" tarafından finanse edilmekle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland Perşembe günü Beyrut'a yaptığı ziyarette, Lübnan Ordusu'na 67 milyar dolar 'yardım' yapacaklarını açıklamıştı.