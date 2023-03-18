Hizbullah hükümlülerinin kurduğu vakıftan depremzede çocuklara din dersi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede Menzil Cemaati ve Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen bazı dernek ve vakıflar, "yardım" adı altında faaliyet yürütüyor.

Kamuoyu Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Vakfı’nın Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki etkinliklerini tartışırken Beşir Vakfı’nın yanı sıra birçok cemaat "depremzedelere yardım" adı altında faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor. Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alması sonrası Hizbullah tarafından düzenlenen suikastlar ve cinayetler tekrar kamuoyunun gündemine geldi.

Yeni Yaşam Gazetesi’nden Tolga Balcı’nın haberine göre, Emniyet Müdürü Gaffar Okan, Yazar Konca Kuriş ve yüzlerce kişinin katledilmesinin faili olan Hizbullah’a yakın vakıf ve dernekler de bu süreçte deprem bölgesinde oldukça aktif durumda. Bu yapılanmalardan biri de Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Umut Kervanı adındaki vakıf.

Vakıf üyelerinin depremin ilk günün bu yana bölgede aş evleri ve çadır yardımıyla etkinlik alanını genişletmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Çocuklara 'tekbir' çektirdiler

Vakfın sosyal medya hesabı üzerinden "depremzede çocuklara manevi rehberlik desteği sağlıyoruz" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Kahramanmaraş’ta bir ilkokulda çekildiği anlaşılan bir resim de dikkat çekiyor. Fotoğrafta çocuklara işaret parmaklarını kaldırtılarak “tekbir” çektirildiği anlaşıyor.

Vakıf üyelerine ilkokulun nasıl tahsis edildiği ise meçhul. Ayrıca insani yardım adı altında AFAD çadırlarında da vakıf üyeleri çocuklarla etkinlik düzenlemeye devam ediyor.

Umut Kervanı nedir?

Yeni Yaşam'da yer alan habere göre, vakfın başkanından yöneticisine hepsi Hizbullah üyeliğinden yargılanmış. Twitter adreslerinden yaptıkları paylaşımlarla da bu çalışmalarının propagandasını yapan vakfın mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu ve başkanı Hizbullah davalarında gözaltına alınıp silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanmış isimlerden oluşuyor.

Çocuklara propagandadan daha önce gözaltına alınmış

Vakfın Başkanı Cengiz Kurtaran da Hizbullah üyeliği nedeniyle gözaltına alınıp tutuklananlar arasında. Milliyet’te yer alan habere göre 1998 yılında yapılan Elazığ kent merkezindeki bazı cami ve çevrelerinde küçük çocuklara karşı yaptıkları propaganda yapıldığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda tutuklandı. Kurtaran, 2011 yılında Hizbullah üyelerinin serbest bırakıldığı yıl cezaevinden çıktı.

Hizbullah'ın önde gelen isimleri vakıfta yönetici

Vakfın mütevelli heyetinde yer alan isimler de Hizbullah üyeliği nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmış. Ayrıca Umut Kervanı Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyeleri de Hizbullah üyeliği nedeniyle gözaltına alınan isimlerden oluşuyor. Bunlardan biri ise taraftarlarının kendisine "molla" diyerek seslendiği Cemal Çınar. Çınar, Hizbullah’ın yönetici kadrosuyla birlikte yargılandığı davada 2013 yılında beraat etmişti. Çınar ile birlikte yargılananlar arasında Hizbullah tetikçileri Mehmet Bahattin Temel, Fikret Gültekin ve Sait Şahin gibi isimler de var. Bu isimler "örgüt yöneticiliğinden" hapis cezaları aldı.