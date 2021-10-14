Hizbullah: Hıristiyan Lübnan Güçleri ateş açtı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün düzenlenen gösteriye ateş açılmasıyla ilgili Hizbullah bir açıklama yaparak aşırı sağcı Lübnan Hıristiyan Güçleri'ni sorumlu tuttu.

Hizbullah ve Emel Hareketi tarafından Beyrut patlaması soruşturmasının yargıcının değiştirilmesi talebiyle bugün yapılan eyleme katılanların üzerine ateş açılması sonucu en az 6 kişi yaşamını yitirmiş, 30'un üzerinde kişi yaralanmıştı.

Hizbullah protestoculara Hıristiyan Lübnan Güçleri'nden silahlı kişilerin ateş açarak saldırdığını açıkladı. Hizbullah'ın açıklamasında binaların tepelerindeki keskin nişancılar tarafından öldürme amacıyla ateş açıldığı belirtildi.