Hırvatistan: Ukrayna ile Rusya arasında çatışma çıkarsa NATO’daki askerlerimizi geri çekeceğiz

NATO üyesi Hırvatistan'ın Cumhurbaşkanı Milanovic, ABD ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden artan gerilime ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında Milanovic, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasında çatışma olması durumunda NATO gücü olarak Doğu Avrupa'da bulunan Hırvatistan askerlerini geri çekeceğini duyurdu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında çatışma çıkması durumunda NATO'daki Hırvat askerlerin geri çekileceğini belirterek, "Hırvatistan, çatışma olması durumunda asker göndermeyecek. Aksine tüm askerlerini geri çekecek" dedi.

‘Çatışma olması hâlinde bölgeye asker göndermeyeceğiz’

Milanovic yaptığı açıklamada, "NATO’nun askeri gücünü artırdığını ve bazı istihbarat gemileri gönderdiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyorum. Bu konuyla hiçbir ilgimiz yok ve olmayacak. Bunu sizlere garanti ederim. Hırvatistan, çatışma olması durumunda bölgeye asker göndermeyecek. Aksine son Hırvat askerine kadar tüm birliklerini (NATO'dan) geri çekecek" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada Milanovic, durumun hiçbir şekilde Ukrayna veya Rusya ile ilgili olmadığını vurgulayarak “olanların tamamen ABD'nin iç politikasının dinamikleriyle ve ABD Başkanı Joe Biden ile onun yönetimi ile ilişkili olduğunu” savundu.

Biden'ı ve yeni ABD yönetimini göreve gelişinden dolayı desteklediğini ifade eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı uluslararası güvenlik açısından “tehlikeli” davrandıklarını ifade etti. (İHA)