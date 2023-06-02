Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Slava Ukraini' sloganı açıklaması: 'Duymak istemiyorum'

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Ukrayna krizi ile birlikte ülkesinde de bir kesim tarafından kullanılan "Slava Ukraini" (Yaşasın Ukrayna) sloganına ilişkin açıklama yaptı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Milanoviç, bu slogan ile İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkesindeki Nazi işbirlikçisi rejimin marşı arasında "bir fark olmadığını" ifade etti.

1929-1945 yılları arasında faaliyet gösteren Hırvat faşist, aşırı milliyetçi örgüt Ustaşa'nın selamı olan "Za dom spremni" (Vatan için, hazır) sloganını hatırlatan Milanoviç, "Bu slogan ile 'Slava Ukraini' arasında hiçbir fark yok" dedi.

Sputnik'in haberine göre Milanoviç, "Bu, Nazilerle birlikte çalışan ve binlerce Yahudi ve Polonyalıyı öldüren Batı Ukrayna'nın en radikal şovenistlerinin sloganı. Bunu Hırvatistan'da duymak istemiyorum. Bazı liderlerin bundan hoşlanıyormuş gibi görünmesi umrumda değil. Farklı bir slogan bulmalılar" diye ekledi.

"İnsanların Ustaşa sloganını kullanmayı bırakması için İsa gibi acı çekiyorum" diyen Milanoviç, "Ancak nedenini anlamadıysanız sizi eğitemem" ifadesini kullandı.