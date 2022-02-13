'Hırsız değilim. Çok yoksul bir işçiyim' diyen Migros işçisine yeni mektup yazdırıldı

İstanbul Esenyurt'ta düşük maaş zammına karşı eyleme geçen DGD-Sen üyesi 250 işçinin işine son vermesinin ardından boykot çağrıları yapılan Migros bir başka emek düşmanı eylemiyle de gündeme geldi.

İstanbul Merter'deki bir şubesinde çalışan işçinin çöpe atılmak üzere ayrılan sebzeleri aldığı gerekçesiyle hırsızlıkla suçlanarak işine son verildiği haberlerinin ardından sözkonusu işçinin yazılı savunması da basına yansıdı.

İşçinin sosyal medyada gündem olan savunmasında “Asgari ücret alıyorum. Bu maaşla geçinmem mümkün olmadığı için çürük malzemelerden seçerek eve götürmek istedim. Hırsız değilim. Çok yoksul bir işçiyim” ifadelerine yer verilmişti.

Bugün taşeron şirket US Group işçinin hırsızlıkla suçlanarak işten çıkarıldığı iddialarını reddedip işçinin el yazısıyla yazılmış olduğu öne sürülen ikinci bir mektubu paylaştı. Bu mektupta işçi önceki mektubu "çevresindekilerin yönlendirmesiyle" yazdığını kaydetti.

US Grup'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayı Migros da paylaştı.

US Grup, işçiye ait olduğu iddia edilen ikinci mektubu şu ifadelerle paylaştı:

“Sosyal medyada bir çalışanımızla ilgili yapılan paylaşımlar asılsızdır. Kendisi de iradesi dışında yapılan bu paylaşımlardan son derece rahatsız olmuştur. Çalışanımızın kendi el yazısı ile gerçek beyanını kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Sosyal medyada bir çalışanımızla ilgili yapılan paylaşımlar asılsızdır. Kendisi de iradesi dışında yapılan bu paylaşımlardan son derece rahatsız olmuştur. Çalışanımızın kendi el yazısı ile gerçek beyanını kamuoyu ile paylaşıyoruz. pic.twitter.com/1y5pSuHWzl — US Grup (@usgruptr) February 12, 2022

Migros tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Migros, maksatlı olarak kötü niyetli bir sürecin tarafı yapılmaya çalışılmaktadır" iddiasında bulunularak şu ifadelere yer verildi: "Us Grup tarafından olay titizlikle incelenmiş ve açıklama yapılmıştır. Bahsi geçen çalışan, temizlik elemanı olarak Merter mağazamızda çalışmaya devam etmekte olup daha önce kendisi tarafından yapıldığı belirtilen açıklamanın tamamen başkaları tarafından yönlendirilerek yazıldığını, paylaşımların kendi iradesi dışında yapıldığını ifade etmiştir."