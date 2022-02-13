Hırsızlıkla suçlanarak atılan Migros işçisinden yanıt: ‘Ben hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim...’

Migros’ta çalışan bir işçi, “çöpe atılacak çürük sebzeleri aldığı için” hırsızlıkla suçlanarak patron tarafından işten atıldı.

İşten atılan işçi, yazdığı savunmasında “Hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim” ifadelerini kullandı.

Migros’un Esenyurt’taki deposunda, yüzde 8'lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verildi.

Migros’un işçilerine yönelik tavrı tepki çekerken Merter şubesinde çalışan bir temizlik işçisinin '”çöpe atılan sebze ve meyveleri” aldığı gerekçesiyle işinden atıldığı ortaya çıktı.

Migros Depo işçilerinin eylemi Esenyurt Depo önünde sürerken şubede çalışan bir işçi, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca patron tarafından "hırsızlık" suçlamasıyla savunması alınarak işten atıldı.

İşçi, savunması için kaleme aldığı mektubunda, “Çürük patates, soğan gibi malzemeleri aldığım için hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim” dedi.

Temizlik işçisi, yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Ben üst grup adına Migros mağazalarında temizlik işi yaparım. Bu işi yaklaşık 4 yıldır yapmaktayım. Bu işi yapmak için tarafıma asgari ücret ödenir. Bu maaşla geçinmem mümkün olmadığı için çöpe atılan çürük malzemelerden seçerek evime götürmek istedim.

Çöp, çalışmakta olduğum binanın dışında bulunan belediyenin çöp kutusudur. O kutudan seçtiğim çürük patates, soğan gibi malzemeleri kastederek hırsızlık yaptığımı iddia ediyorsunuz. Hırsızlık, mülkiyeti başkasına ait olan bir mal ya da ürünün mülkiyet sahibinden gizlice alınmasıdır.

Ben çöpe atılmış ve böylece hiç kimsenin mülkiyetinde olmayan çürük patates, soğan gibi malzemeleri aldığım için hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim”.