Migros'a yanıt geldi: 'Ayın 7’sinde maaş yattı, şu an kimsenin cebinde bir kuruş para yok'

Migros yapılan açlık sınırındaki zamma itiraz eden 250 işçiyi işten attı.

Şirket bu duruma tepki gösteren işçileri suçlayarak "Dağıtım Merkezinde Us Grup tarafından maksimum çaba sarf edilip tüm ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz" açıklamasında bulundu.

Migros’un deposunun işletmecisi Us Grup’un söz konusu zamları açıklarken bile işçilerin cebine giren net ücreti değil, brüt maaşı söylediğine dikkat çeken DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, “Bize verildiği söylenen pirimler verilmiyor aslında, sadece açıklamada kalıyor. Depoda birkaç kişi dışında kimseye vermiyorlar pirimleri, Us Grup’un da yayınladığı bordrolar yine pirimi alan arkadaşların bordroları. Fakat sadece 5-6 kişi alıyor bunu, çünkü yasal bir güvencesi yok” dedi.

'Ayın 7’sinde maaş yattı şu an kimsenin cebinde bir kuruş para yok'

Acar, Migros’un “yüzde 54 zam yapıldığı” şeklindeki açıklamasına ilişkinse “Zaten asgari ücrete yapılan zam söz konusu, bunun üzerine gerçekten bir zam yok. Bu koşullarda yaşayamıyoruz, her şeyin bu kadar pahalandığı, faturaların üç katına çıktığı bir yerde asgari ücretle yaşamak mümkün değil. Arkadaşlar ayın 7’sinde maaş aldı, şu an hiçbirinin cebinde bir kuruş para yok, faturalarını kiralarını ödeyebildiler ancak” dedi.

İşçiler ne istiyor?

Depo işçilerinin geçimini sağlayabilmek için “günde 5-6 saat fazla mesaiye kalmak zorunda” olduklarını belirten Acar Migros’un ek mesai olmadan depoyu çalıştırmak için 100 kadar işçi daha almak zorunda olduğuna dikkat çekti. Acar şöyle konuştu:

“Migros için buradaki işçiyi mesaiye bırakmak daha ucuz. Fakat insanlar diyor ki ‘biz fazla mesaiye kalmadan da geçinebilmek istiyoruz, sabahın köründe giriyoruz, gecenin karanlığında çıkıyoruz, gün ışığını bile görmüyoruz’ Migros bu talepleri dinlemek yerine kamouyunu yönlendirmek için açıklama yapıyor.”

Öte yandan Migros işçileri temel talepleri için direnişi sürdürmekte kararlı. İşçilerin talepleri şöyle:

Atılan depo işçilerinin işe geri dönmesi

Primlerin sabit olarak maaşa yansımasına dair garanti verilmesi

Saat ücretine 4 lira zam

Migros’sa bugün işçileri suçladığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Şeffafça bilinmesini isteriz ki, Us Grup tarafından halihazırda ortalama saatlik ücret 6,6 lira, prim dahil saatlik gelir de 9,7 lira arttırılmıştır. Bahsi geçen saatlik ilave 4 lira eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışı yüzde 80’e denk gelmektedir ki, bunun da ekonomik rasyonalitesi maalesef bulunmamaktadır. Bu artışı yeterli bulmayıp çalışmak istemeyen bazı kişiler, ne yazık ki çalışmayı sürdürmek isteyen arkadaşlarına da engel olmuş ve çalışma haklarını engellemiştir.”

Migros açıklamasında “Tüm şeffaf iletişime, yakın diyaloğa, uyarılara, 2 ihtara ve defalarca sözlü açıklamalar ile doğruların anlatılmasına rağmen eylemlerini devam ettirmişlerdir” iddiasında bulunurken işçilerse bu 9 gün içerisinde şirketle yapılan tüm görüşmelerde “içeri çağrılıp sadece tehdit edildiklerini” kaydediyor.