250 işçi işten atıldı, kadın işçilerden Migros'a boykot çağrısı geldi #MigrosBoykot

Esenyurt Migros deposunda çalışan emekçiler insanca bir ücret talep edip eyleme geçmiş, patronun yanıtı depoya polis sokmak ve işçileri işten atmak olmuştu.
Bu kararın ardından emekçiler direnişi deponun önüne taşıdı.
Direnişteki kadın işçiler Migros'u boykot etmeye çağırdı:
Esenyurt Migros Depo Direnişi’mizin öncüsü kadın işçilerden tüm kadınlara mesajımız: “Tüm kadınlardan bizlere destek vermelerini, boykotumuza katılmalarını, bütün Migros marketlerinde bize destek olmalarını istiyoruz.”#MigrosBoykot#HaklarıVerMigrosDepo pic.twitter.com/Zz2Bd9m05n— DGD-SEN (@DGDSEN) February 10, 2022
Migros Esenyurt deposunda işten çıkarılan ve eylemlerini sürdüren işçilerden direnişteki tüm işçilere dayanışma mesajı: Yanınızdayız#MigrosBoykot#HaklarıVerMigrosDepo pic.twitter.com/xoKJnwlq8C— soL Haber (@solhaberportali) February 10, 2022