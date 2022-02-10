250 işçi işten atıldı, kadın işçilerden Migros'a boykot çağrısı geldi #MigrosBoykot

Migros'un Esenyurt deposunda çalışan işçiler insanca bir ücret talebiyle başlattıkları eylem nedeniyle işten çıkarıldı. İşçiler direnişi sürdürürken, Migros'a boykot çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Esenyurt Migros deposunda çalışan emekçiler insanca bir ücret talep edip eyleme geçmiş, patronun yanıtı depoya polis sokmak ve işçileri işten atmak olmuştu.

Bu kararın ardından emekçiler direnişi deponun önüne taşıdı.

Direnişteki kadın işçiler Migros'u boykot etmeye çağırdı:

 

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Esenyurt Migros depoya işçileri gözaltına almak için polisin sokulduğu anların görüntüleri!