Esenyurt Migros depoya işçileri gözaltına almak için polisin sokulduğu anların görüntüleri!

Hakları için direnen Esenyurt Migros depo işçileri dün akşam polis tarafından gözaltına alınmıştı. İşçiler geç saatte serbest bırakılırken, gözaltı için depoya polisin girdiği anlar ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Hakları için direnen, insanca yaşayacak bir ücret talep eden Esenyurt Migros depo işçileri dün akşam polis saldırısı sonucu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan işçiler dün geç saatte serbest bırakılırken, mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan DGD-Sen, gözaltı anlarına ilişkin bir videoyu "Bu akşam Esenyurt Migros depoya kardeşlerimizi gözaltına almak için yüzlerce polisin sokulduğu anların görüntülerini kamuoyuyla paylaşıyoruz… Ve tabi neşemizi ve direncimizi de! Tuncay Özilhan korkmaya devam etsin, yine geleceğiz!" notuyla paylaştı: