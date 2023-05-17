Hıristiyan Demokratlar, Roger Waters'ın Berlin konserinin iptalini istiyor

Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) Berlin Eyaleti Fraksiyonu, İngiliz müzisyen ve eski Pink Floyd üyesi Roger Waters'ın Berlin'de gerçekleştireceği konserlerin iptal edilmesi için harekete geçti. Gerekçe olarak Waters'ın İsrail karşıtı ve "antisemitik söylemleri"nin, şehirdeki toplumsal barışı zedeleme potansiyeline sahip olduğunu öne sürüldü.

CDU'nun bu tavrı almasının arkasında yatan sebep olarak Waters’in İsrail devletinin ekonomik, kültürel ve siyasi olarak izole edilmesi çağrısında bulunan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi’ne (Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)) vermiş olduğu destek gösteriliyor.

2013 yılındaki “Wall-Show” turnesinde Davut yıldızı ve farklı birçok sembolün bulunduğu domuz görünümlü balonların şov kapsamında fırlatılması Almanya’daki Yahudi lobisi tarafından yeniden gündeme getirildi.

Waters'ın 2022 yılında başladığı “This Is Not A Drill Tour” turnesinin ayaklarından olan Frankfurt ve Münih şehirlerindeki konserleri de benzer gerekçelerle iptal edilmeye çalışılmıştı. Frankfurt’un bağlı olduğu Hessen eyaleti Waters’ın 28 Mayıs’daki konserini iptal etmiş, fakat idare mahkemesine yapılan itiraz sonucunda mahkeme verilen yasaklama kararını hukuka aykırı bularak bu iptali ortadan kaldırmıştı. Münih de benzer gerekçelerle konseri iptal edememiş, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter “Onu burada istemiyorum, ancak buna katlanmak zorundayız” şeklinde görüşünü dile getirmişti.

Berlin’de Şubat ayında yenilenen seçimler sonrasında meclis çoğunluğuna ulaşarak Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile birlikte Berlin eyalet hükümeti koalisyonunda yer alan CDU’nun Berlin Fraksiyonu Başkanı Dirk Stettner iptal talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Stettner “Sanatçılar güçlerini antisemitizm ve kışkırtıcılık için kullandıklarında, bu durumu göz ardı etme veya duymamazlıktan gelme hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

CDU’nun Antisemitizmle Mücadele Sözcüsü Timur Hussein ise Berlin Senatosu’nun konseri engellemek için yasal bir yolun bulunmadığını, ancak organizatörün veya salon işletmecisinin iptal edebileceğini belirtti ve bunun için çağrıda bulundu. 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde Mercedes-Benz Arena’da gerçekleşecek konserler için tur organizatörü ve salon işletmecisi Waters ile arasına mesafe koysa da sanatçıların özgürlüğüne dikkat çekiyor ve iptali çözüm olarak görmüyor. İçişleri Senatosu ise yaptığı açıklamada olası protestolara ve gösterilere karşı “Güvenlik makamları konser öncesinde ve sırasında olası yasa ihlallerini önlemek için tüm olanakları kullanacaktır” şeklinde bir açıklamada bulundu.