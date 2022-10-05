Roger Waters: 'Öldürülecekler' listesine alındım

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna yönelik tutumu nedeniyle Polonya konserlerini iptal eden Pink Floyd kurucularından Roger Waters, Batı'nın askeri yardımlarına karşı çıkarak Kiev'i Moskova ile barış yapmaya çağırdıktan sonra Ukrayna'nın 'öldürülecekler listesine' alındığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Rolling Stone'a röportaj veren Waters, Ukrayna krizinde Rusya'nın tarafını tuttuğu yönündeki yorumları eleştirerek, "Unutmayın, ben Ukrayna hükümetinin desteklediği bir öldürülecekler listesindeyim. O kahrolası listedeyim ve son dönemde bazı insanları öldürdüler. Seni öldürdüklerinde resminin üzerine 'tasfiye edildi' yazıyorlar. O lanet olası resimlerin arasında benimki de var" dedi.

Rolling Stone'un, 'Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı direnişini neden desteklemediği' sorusuna Waters, "Çünkü bu gereksiz bir savaş ve bu insanlar ölmemeli. Ve Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye teşvik edilmemeliydi" ifadelerini kullandı.