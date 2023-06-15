Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı soruşturması kapsamında 5 gözaltı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve "onursal" başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin altı yaşında 'evlendirilip' istismara maruz bırakılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

BirGün yazarı Timur Soykan, bugün sabah saaatlerinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla; Hiranur Vakfı'nın 'iki numaralı ismi' Mehmet Emin Marankoz, H.G.K.'nin kemik yaşı tespitinde yer alan 3 teknisyen ve aracılık yapan kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

"11 yıl sonra hesap vakti" başlıklı yazıda öne çıkanlar şöyle:

Şeyh ile ticari ortak çıkmıştı

"İfadede adı geçen Hiranur Vakfı’nın 2 numaralı ismi Mehmet Emin Marankoz’un, baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ticari ortağı olduğunu ise gazeteci Barış Terkoğlu ortaya çıkardı.

Mehmet Emin Marankoz, 2013 yılında Hiranur Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. Onursal Başkan ise Yusuf Ziya Gümüşel’di.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında Yusuf Ziya Gümüşel ve Mehmet Emin Marankoz’un 8 Ekim 2018’de 'Beyyinat Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi Limited Şirketi' adıyla bir şirket kurduğu görülüyordu. Firmanın yüzde 70’i Yusuf Ziya Gümüşel’e, yüzde 30’u Mehmet Emin Marankoz’a aitti. Barış Terkoğlu şöyle yazmıştı:

'Yani H.KG’ye yapılan tecavüzün suç ortakları, ticari olarak da ortaktı.'

Şirket et zincirinin yanı sıra kurumlara yemek hizmeti veriyordu. Restoranlar ve tesisler açmak için kurulmuştu.

HTS kayıtlarından irtibat çıktı

H.K.G.’ye istismarın üzerinin örtülmesiyle ilgili soruşturma gizlice yürütüldü. Sahte kemik yaşı raporunun alınmasından 11 yıl sonra yapılan soruşturmada Mehmet Emin Marankoz’un HTS kayıtları incelendi. O dönem Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği belirlendi. HTS kayıtlarından bu kişilerle Marankoz arasında telefon irtibatı olduğu ortaya çıktı. Marankoz ile teknisyenler ve doktor arasında aracılık yapan zanlı da tespit edildi. Ancak birimin başındaki doktor hayatını kaybetmişti.

Röntgenler ve raporlar kayıp

Röntgen filmleri ve raporların bulunduğu bölümü ise 5 yıl önce su basmıştı, kayıtlar yok olmuştu. İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabah saatlerinde Mehmet Emin Marankoz, 3 teknisyen ve aracılık yapan kişi gözaltına alındı. Bu zanlıların fotoğrafları çekildi ve teşhis için H.K.G.’ye gösterilecek. Şimdilik H.K.G.’nin yerine röntgen filmi çekilen 21 yaşındaki kadının kimliği belirlenemedi.

H.K.G. röntgen çekimine götürüldüğünde yaşının küçük olduğunu anlamak için ona bakmak yeterliydi. 14 yaşındaydı ve o yaşta görünüyordu. 21 yaşında olması imkansızdı. Görevli savcının buna karşın dosyayı kapattığı biliniyor, onun hakkında soruşturma açılıp açılmadığı ise bilinmiyor.

Peki bu birimde H.K.G. gibi başka çocukların kemik yaşı raporları değiştirildi mi? Geçmiş döneme ait röntgen filmi ve raporların su baskınında yok olduğu için belki bunu hiç öğrenemeyeceğiz."