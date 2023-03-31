Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası seçim sonrasına ertelendi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında dini nikahla “evlendirilmesi” ve cinsel istismara maruz bırakılmasın ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Davada Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor.

Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Dava 5 Haziran'a ertelendi.