Seçime Doğru: Aman şunlar gitsin de!

İkinci Dünya Savaşı’nda yoksullukla boğuşan halk ekmeği karne ile alıyordu. Tek parti dönemiydi, kıtlığın faturası CHP’ye çıktı haliyle. CHP de çok partili sisteme geçmeye karar verdi. Demokrat Parti, CHP’den ayrılanlarca kuruldu.

Kurtarıcı yeni parti 4 yıl sonra yapılan seçimlerden zaferle çıktı. Seçmen “demokrat”ın ne olduğunu bilmediğinden “demir kır at” dedi kurtarıcı partiye. Ortalıkta demir bir at yoktu gerçekte ama halk düşmanı Adnan Menderes’in demir yumruğu vardı.

soL TV "Seçime Doğru" dizisinin ikinci bölümü yayında.