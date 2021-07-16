Hindistanlı foto muhabiri Daniş Sıddıki Taliban kuvvetlerince öldürüldü

Afganistan'ın Tolo News kanalı, Hindistanlı foto muhabir Daniş Sıddıki'nin (Danish Siddiqui) Kandahar'ın Spin Boldak semtinde öldürüldüğünü söyledi. Daha fazla ayrıntı verilmedi

Afganistan'ın Hindistan Büyükelçisi Ferit Mamuncay Cuma günü yaptığı açıklamada, Pulitzer Ödülü sahibi Rueters muhabiri Siddiqui'nin Kandahar eyaletinde Afgan güvenlik güçleriyle bağlantılı bir muhabirlik görevi sırasında öldürüldüğünü söyledi.

Mamuncay sosyal medya üzerinden "Danish Seddiqi adlı bir arkadaşın dün gece Kandahar'da öldürülmesinin üzücü haberinden derinden rahatsız oldum. Pulitzer Ödülü sahibi Hintli Gazeteci, Afgan güvenlik güçlerine ilişmiş olarak hareket ediyordu. Onunla Kabil'e gitmeden 2 hafta önce tanıştım. Ailesine ve Reuters'e başsağlığı, dilerim" diye yazdı.

Deeply disturbed by the sad news of the killing of a friend, Danish Seddiqi in Kandahar last night. The Indian Journalist & winner of Pulitzer Prize was embedded with Afghan security forces. I met him 2 weeks ago before his departure to Kabul. Condolences to his family & Reuters. pic.twitter.com/sGlsKHHein — Farid Mamundzay फरीद मामुन्दजई فرید ماموندزی (@FMamundzay) July 16, 2021

Mamuncay, Reuters'in Hindistan'daki baş fotoğrafçısı Sıddıki'nin Cuma günü Kandahar eyaletinde "teröristler tarafından saldırıya uğradıklarında" Afgan güvenlik güçleriyle birlikte olduğunu söyledi.

Tolo News kanalı, Sıddıki'nin öldürüldüğü olayda ayrıca Kandahar'daki Afgan özel kuvvetler komutanı Sadık Karzai'nin de öldürüldüğü belirtti.

Bir Afgan komutan Reuters'e verdiği demeçte, Sıddıki'nin Cuma günü Spin Boldak'ta Pakistan ile sınır kapısı yakınında Afgan güvenlik güçleri ile Taliban savaşçıları arasında çıkan çatışmayı haberleştirirken öldürüldüğünü söyledi.

Yetkili, Sıddıki ve Afgan subayının "Taliban çapraz ateşiyle" öldürüldüğü sırada, Afgan özel kuvvetlerinin Spin Boldak'ın ana pazar bölgesini geri almak için savaştığını söyledi.

Geçen haftadan bu yana Kandahar şehri ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. Taliban, şehrin yakınındaki önemli bölgeleri ele geçirdi ve başkentin eteklerindeki bölgede Afgan güçleriyle çatışmaya girdi.