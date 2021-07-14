Taliban'ın Pakistan sınırını ele geçirmesinin ardından izdiham oluştu

Afganistan'ın Kandahar eyaletindeki Veş ve Pakistan'ın Belucistan bölgesindeki Çaman kasabalarını birbirine bağlayan Çaman sınır kapısı, Afganistan ordusu tarafından terk edilirken bölge Taliban'ın kontrolüne girdi. Her gün yaklaşık 70 bin kişinin geçiş yaptığı sınır kapısı bugün Taliban kontrolüne geçerken olay Taliban'ın resmi sözcüsü Zabiyullah Mücahid tarafından doğrulandı.

Taliban, sınırı en son 2001 yılında, New York'taki 11 Eylül saldırılardından önce Pakistan sınırını ele geçirmişti.

AFP haber ajansına konuşan Pakistanlı yetkililer, Taliban'ın açıklamasını doğruladı. Öte yandan sınır kapısından geçmeye çalışanlar arasında izdiham yaşandığı gözlemlendi.

Taliban ise bölgedeki yerel tüccarlara "işlerine devam etmelerine izin verileceği konusunda" güvence verdi. Ancak cihatçı örgüt Çarşamba günü sınırın kullanılmasından kaçınılması talimatını verdi.

Taliban artık Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve İran'a giden dört sınır kontrol noktasına sahip oldu.

Taliban, ABD liderliğindeki işgal güçlerinin 1 Mayıs'ta ülkeden çekilmeye başlamasından bu yana ülke genelinde Afgan güçlerine karşı güçlendi. Taliban artık Afganistan'ın yaklaşık yüzde 85'inden fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Pakistan geçmişte sık sık Taliban'ı finanse etmekle ve gruba destek sağlamakla suçlanmıştı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, Salı günü Taşkent'te Şanghay İşbirliği Örgütü Afganistan Temas Grubu'nun oturum aralarında yaptığı toplantıda, Pakistan'a “sığınakları kapatması” ve "Taliban için fon sağlamayı durdurma" çağrısında bulundu.