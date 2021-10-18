Hindistan'ın Kerala eyaletinde sel: En az 26 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde Cumartesi günü başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Şiddetli sel ve buna bağlı toprak kaymasında en az 26 kişi yaşamını yitirdi.

Ölümlerin 13'ünün Kotayyam, 9'unun Idukki ve 4'ünün Alappuzha bölgesinde olduğu bildirildi. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi. Sel ve toprak kaymalarında kaybolan 12'nin üzerinde kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan hükümeti, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Ulusal Afet Müdahale Gücü ve orduyu görevlendirdi.