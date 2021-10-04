Hindistan’da bir araç eylemdeki çiftçilerin arasına daldı, 8 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’da çiftçiler, Uttar Pradeş eyaletinin Lakhimpur Kheri semtinde, İçişleri Bakanı Ajay Mishra ve Başbakan Yardımcısı Keshav Prasad Maurya'nın bölgeyi ziyareti sırasında tarım yasalarına karşı bir eylem düzenledi.

BBC’nin haberine göre çiftçiler, eylem sırasında Bakan Ajay Mishra’nın konvoyundan bir aracın eylemcilerin arasına daldığını aktardı. Aracın eylemcilerin arasına dalması sonrası yaşanan olaylarda 4’ü eylemdeki çiftçiler olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda hayatını kaybeden diğer 4 kişinin çiftçilerin üzerine sürülen araç içerisindeki kişiler olduğu bildirildi.

Sosyal medyadaki fotoğraf ve videolar, insanlar kanlar içinde yatarken ateşe verilen araçları gösterdi. Muhalefet liderleri, durumun gergin olması nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etmekten vazgeçti. Eski Uttar Pradeş başbakanı Akhilesh Yadav, BBC'ye polisin kendisini evinden çıkmaktan alıkoyduğunu söyledi. Hindistan Ulusal Kongresi partisinin Genel Sekreteri Priyanka Gandhi de olaylarda hayatını kaybeden çiftçilerin aileleriyle görüşmeye giderken gözaltına alındı.

Çiftçiler olayların İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın oğlunun arabasını eylemcilerin üzerine sürmesinden sonra başladığını iddia ederken Bakan Mishra oğlunun orada bulunmadığını ifade ederek iddiaları yalanladı.

On binlerce çiftçi 2020 Kasım ayından bu yana yasaların yürürlükten kaldırılmasını talep ediyor. Yürürlüğe sokulan yasaların, Hindistan'ın çiftçilerini serbest piyasadan koruyan çiftlik ürünlerinin satışı, fiyatlandırması ve depolanmasıyla ilgili kuralları gevşeteceği öne sürüldü.

Hindistan’da süren eylemler, çiftçileri Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve onun Bharatiya Janata Partisi liderliğindeki (BJP) hükümetiyle karşı karşıya getiren, Hindistan'ın gördüğü en uzun çiftçi protestoları oldu.