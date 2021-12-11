Hindistan'da zafer kazanan çiftçiler evlerine dönüyor

Hindistan'da geçen yılın Eylül ayında başlayan çiftçi direnişi dün büyük kazanımlarla zafere kavuşmuştu.

Büyük tarım tekellerinin önünü açmak için Narendra Modi hükümeti tarafından getirilen 3 yasanın tamamı 1 yılı aşkın mücadelenin sonunda tarihe karışırken çiftçiler öncesine göre çok daha fazla kazanım elde etti.

Hindistan'da hükümet, tüm ürünler için fiyat garantisi getirmek de dahil olmak üzere, çiftçilerin tüm taleplerini kabul ederken bugün itibariyle 500 bin çiftçi Yeni Delhi eteklerinde kurdukları kampları toplayıp memleketlerine doğru yola çıktı.

टिकरी बॉर्डर पर किसान जश्न मानते हुए!

Victorious Farmers leaving Tikri Border for their homes.#FarmersProtest_FatehMarch pic.twitter.com/64JM1sGput — CPI (M) (@cpimspeak) December 11, 2021

सिंघु बॉर्डर पर किसान जश्न मानते हुए!

Victorious Farmers leaving Singhu Border for their homes.#FarmersProtest_FatehMarch pic.twitter.com/xvgsWcV6Ow — CPI (M) (@cpimspeak) December 11, 2021

700'e yakın çiftçi yaşamını yitirmişti

Son bir yılda bu mücadelede 700'e yakın çiftçi yaşamını yitirmişti. Geçen yıl Kasım ayından itibaren çiftçiler, sert kış, iktidar partisi BJP'li çeteler ve polisin kanlı saldırıları ve koronavirüs pandemisine rağmen Yeni Delhi'nin eteklerine kurdukları kamplarda bir yıl boyunca nöbetlerini sürdürmüştü.