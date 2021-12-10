Hindistan'da çiftçiler sonunda kazandı: Hükümet tüm talepleri kabul etti

Hindistan'da hükümet, tüm ürünler için fiyat garantisi getirmek de dahil olmak üzere, çiftçilerin tüm taleplerini kabul etti.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Hindistan'daki Narendra Modi hükümeti, tarımda özelleştirmelerin ve büyük tarım tekellerin önünü açan 3 yasa getirmişti. 3 yasayla birlikte devlet çiftçilere verilen minimum fiyat güvencesini kaldırmış ve küçük çiftçiler, büyük tarım tekelleriyle rekabet edemez hale getirilmişti.

Özellikle buğday ve pirinç gibi temel ürünlerde gıda kıtlığına yol açabileceği yönünde eleştiri toplayan yasalara karşı çiftçiler direniş başlatmıştı.

Direnişin başarılı olmasıyla yalnızca pirinç ve buğday için değil, tüm ürünler için minimum fiyat güvencesi kabul edildi.

Geçen aya kadar uzlaşma yapmayacağını defalarca dile getiren ve çiftçilerin üzerine bir yıl boyunca silahlı çeteler ve polisi salan Modi en sonunda teslim oldu.

Çiftçiler, Cumartesi gününden itibaren Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin eteklerindeki protesto alanını terk etmeye başlayacaklarını söylediler.

Yeni kabul edilen taleplerle birlikte hükümet tüm çiftlik ürünleri için minimum fiyat güvencesi belirlemenin yollarını bulmak için çiftçiler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir panel oluşturacak. Geçen yıl yeni yasalarıyla uygulamayı kaldırana kadar devlet, Hindistan'daki çiftçilerin ancak yüzde 6'sının yararlandığı bu tür garantili fiyatlarla sadece pirinç ve buğday satın alıyordu.

Hindistan'ın 2,7 trilyon dolarlık ekonomisinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan tarım, 1,3 milyarlık nüfusunun yarısından fazlasının geçim kaynağı.

Çiftçilerin mücadele cephesi Samyukta Kisan Morcha (SKM) Delhi Sınırlarındaki ulusal karayollarında ve diğer çeşitli yerlerde çadırların kaldırıldığını resmen duyurdu. SKM açıklamasında "Savaş kazanıldı; Çiftçi haklarını güvence altına almak için mücadeleyse devam edecek" dedi.

Son bir yılda bu mücadelede 700'e yakın çiftçi yaşamını yitirmişti. Geçen yıl Kasım ayında çiftçiler, sert bir kış ve koronavirüs pandemisine rağmen Yeni Delhi'nin eteklerine kurdukları kamplarda bir yıl boyunca nöbetlerini sürdürmüştü.