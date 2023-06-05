Hindistan'da en az 275 kişinin öldüğü tren kazasında sinyalizasyon hatasından şüpheleniliyor

Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen ve en az 275 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının sorumlusu olarak bir sinyal arızası gösteriliyor.

Hindistan Demiryolu Kurulu'ndan Jaya Verma Sinha elektronik kilitleme sistemi ile ilgili bir sorun olmadığını ve soruşturmanın, bir arızadan ziyade bir 'sinyalizasyon müdahalesi'ne işaret ettiğini belirtti.

Kurtarma çalışmaları tamamlandı ancak en az 187 ceset hala tanımlanamadı. Kaza sonrası bazı cesetlerin çift sayıldığı fark edilince, 288 olarak duyurulan ölü sayısı 275'e düşürüldü. Kazanın olduğu sırada iki yolcu treninde yaklaşık 2000 kişi olduğu düşünülüyor.