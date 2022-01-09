Hindistan'da bir çiftçi iktidar partisi milletvekilini tokatladı

5 Ocak'ta Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, iktidardaki sağ parti Bharatiya Janata Partisi'den (BJP) milletvekili Pankaj Gupta, bir çiftçi tarafından tokatlandı.

Hindu sağının ikonlarından biri olan Kalyan Singh'in doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinlik sırasında Pankaj Gupta'ya yaklaşan yaşlı bir çiftçi, vekile tokadı basarken görüntüler kısa sürede ülkede alay konusu oldu.

Olayın ardından yaşlı adamın güvenlik görevlileri tarafından zorla uzaklaştırıldığı gözükürken milletvekili Pankaj Gupta, çiftçinin kendisine "sevgiden dolayı tokat attığını" öne sürdü.

Gupta, "Videodaki adam benim 'chacha'm (amcam) ve geçmişte yaptığı gibi beni sadece sevgiyle okşadı" dedi.

Bu açıklamasıyla daha da alay konusu olan Gupta, Chhatrpal olarak tanımlanan çiftçiyi buldurtup kendisiyle poz verdirtti ve "bunun bir tokat değil, sadece sevgi" olduğunu söyletti.

Chhatrpal, Gupta'yla düzenlediği basın toplantısında milletvekilini neden tokatladığı sorulduğunda, "Sahnede rahat bir şekilde oturduğundan, onun büyüğü olarak onu sevgiyle dürttüm" dedi.