Hindistan ve Fransa'dan ortak askeri tatbikat: 'Bu formatta bir ilk'

Hindistan ile Fransa orduları arasında ilk kez gerçekleştirilecek "FRINJEX-23" adlı ortak askeri tatbikat dün başladı.

Hindistan Ordusu Güney Komutanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hint Ordusu ile Fransız Ordusu arasındaki ilk FRINJEX 2023 ortak askeri tatbikatı Thiruvananthapuram'da başladı. Tatbikat, iki ulusun orduları arasındaki ortak çalışma ve sinerjiyi artırmayı hedefliyor" denildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından 6 Mart'ta yapılan açıklamada, 2 günlük tatbikatın Kerala eyaletinin başkenti Thiruvananthapuram'daki Pangode Askeri Üssü'nde yapılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, iki ordunun birliklerinin bu formatta ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlediği bilgisine yer verilmişti.