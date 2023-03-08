Biden ile Macron'dan Ukrayna ve Çin görüşmesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada Biden ile Macron'un "Ukrayna'ya verilen destek ve güvenlik yardımlarını sağlamaya devam etme kararlılığının yanı sıra Rusya'ya saldırganlığı nedeniyle bedel ödetme taahhüdünün" ele alındığı aktarıldı.
Biden ve Macron'un, Hint-Pasifik'te ABD ve Fransa arasındaki işbirliklerini ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzene karşı çıkardığı zorluklar kapsamındaki ortak çabaları" da masaya yatırdıkları kaydedildi.
Açıklamada, liderlerin temiz enerjiye geçişi hızlandırma konusunda yakın işbirliği yapma taahhütlerini yineledikleri ifade edildi. (AA)