Hindistan basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı

Hindistan Tüketici İşleri ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, basmati olmayan beyaz pirincin yurt dışı satışının derhal durdurulacağı belirtildi.

"Yurt içi pirinç fiyatları artış trendinde. Perakende fiyatları son bir yılda yüzde 11,5 yükseldi" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şiddetli yağışın ülkedeki mahsule zarar verdiği vurgulandı.

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'da, basmati olmayan pirinç, toplam pirinç ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

Uzmanlar ise bu kararın küresel gıda fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu. Basmati olmayan pirinç, genellikle Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.