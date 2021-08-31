Hilal Kaplan'ın imzalı kitabındaki 'imza' sahte çıktı...

İsmail Saymaz, kendisine 'Bylock İsmail' diyen Sabah yazarı Hilal Kaplan'a sosyal medyadan tepki gösterince ilginç bir olay ortaya çıktı.

Saymaz, "Gazete sayfasında lakap tak… Kitap sayfasında 'beyefendi' de" mesajıyla Kaplan'ın kendisine kısa süre önce gönderdiği imzalı kitabı paylaştı.

Bu paylaşımın ardından Turkuaz Kitap'ta çalışan Oğuzhan Kocaoğlu, "Hilâl Hanım imzalar için geldiğinde İsmail Saymaz dahil kitap gitmeyecek isimleri saymasına rağmen eksik not alıp kendim imzalayıp bu hataya sebep oldum. Kendisi zarar görmemem için ses etmemişti ama Saymaz’ın açıklaması üzerine bu hatayı özür dileyerek açıklamak zorundayım" dedi.

Bu mesajın ardından Kaplan'ın kitaplarını başkasının imzaladığı ortaya çıkarken, gelen eleştirilerin ardından Hilal Kaplan tarafından yapılan açıklamada, "'Ailemizi zırh kılabilmek dileğiyle' notuyla gönderdiğim kitapları kendim imzaladım. Diğerleri Turkuvaz Kitap’ın protokol listesine kendileri imzalayarak gönderildi. Sen üzülme Oğuzhan, Bylock İsmail kendi görgüsüzlüğünü mal bulmuş mağribi gibi bir kez daha ispatlamış oldu" ifadesini kullandı.