Hilal Kaplan 396 içeriğe erişimi engelletti

Hilal Kaplan, yaptığı şikayetlerle 2 ayda toplam 396 içeriğe erişimi engelletti. Free Web Turkey'den Ali Safa Korkut'un haberine göre geçtiğimiz aylarda Süheyb Öğüt'ten boşnan ve ortak arkadaşları Milat yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlenen Kaplan, evliliğiyle ilgili yapılan tüm haberlere erişim engelleme kararı aldırıyor.

Aynı zamanda TRT Yönetim Kurulu Üyesi olan Hilal Kaplan'ın eski eşi Öğüt’le ortak arkadaşları olduğu iddia edilen Sarı ile evlenmesine dair çok sayıda haber ve paylaşım yapılmıştı.

Son olarak 15 Haziran’da konuyla ilgili 46 içerik için erişim engeli kararı verildi ve bu, Kaplan-Sarı çiftinin nisan ayından bu yana bahse konu haberler için aldırdığı dördüncü erişim engeli kararı oldu. Kaplan-Sarı çifti, dört kararla haber ve sosyal medya paylaşımlarından oluşan toplam 396 içeriğe erişimi engelletti.

İlk erişim engeli kararı ise 14 Nisan'da verildi. Karar kapsamında 13 haber, yedi tweet ve iki Instagram gönderisi olmak üzere toplam 22 içeriğe erişim engellendi.