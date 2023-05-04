Hikmet Çetin, Muharrem İnce'nin görüşmedeki talebini açıkladı

Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle yaptığı görüşmeleri anlattı.

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Çetin, görüşmede kendisinin seçimin ikinci tura kalmaması gerektiğini söylediğini, İnce'nin ise "CHP düşünsün" dediğini aktardı. Çetin, şunları söyledi:

"'CHP düşünsün' dedi. O zaman anladım ki CHP'den bir davet bekliyordu, onun düşüncesini ben öyle algıladım. Tabii Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan söyledi mi onu bilmiyorum ama güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre aracılar vasıtasıyla bir takım teklifler, öneriler olmuş.

Olamayacaklar söylenmiş, olabilirler de söylenmiş, mesela Meclis Başkanlığı talebi olmuş, 'Hayır' dememişler ama 'diğer partilerle de konuşup gerekeni yapmayan çalışırız2 denmiş, başka talepleri de olduğu için sonuca varılamadı demek ki."