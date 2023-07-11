Hijyen ürünlerinde artan KDV'ler sonucunda marketlerde stoklar tükendi

Hijyen ürünlerinde uygulanan KDV’nin yüzde 20’ye yükseltilmesiyle mağazalarda ürünler tükendi.

Hijyen ürünlerinde uygulanan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yükseltilmesinin ardından, zam yansımadan alışveriş yapmak isteyenler hafta sonu büyük toptancı marketlere akın etti. Market yetkilileri ve çalışanları başta hijyen ve kuru bakliyatlar olmak üzere birçok üründe stokları sürekli yenilemek zorunda kaldıklarını ifade ederken, tüketiciler ise ürünlere sürekli zam gelmesinden şikayetçi.

Artı Gerçek'in haberine göre memur ve emekli ücretlerindeki artış birçok kalemde vergi artışıyla birlikte geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla daha önce yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, sabun tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi hijyen ürünlerine vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi. Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı.

Marketlerde yoğunluk oluşurken, sanal market uygulamalarında ise sipariş ulaştırmayı ertelediklerini duyurmaya başladı.