Euro tarihi zirvesini gördü, gram altın rekor kırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, 22 Haziran günü yapılan toplantısında 27 ay sonra sonra ilk kez faiz artışı kararı alınıp, politika faizinin yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkmasıyla döviz kurunun halihazırda süren yükselişi daha da katlandı. Ardından araya giren Kurban Bayramı tatiliyle biraz stabilize olan kur, bu geçtiğimiz haftadan itibaren ise yeniden artmaya başladı.

Euro 29 liranın üzerine çıktı

Haftalardır 28 TL'nin üzerinde işlem gören euro ise bugüne rekor yenileyerek başladı. Önceki kapanışını 28,6522 seviyesinden gerçekleştiren para birimi, bugün yeniden 29 lira üzerine çıkarak, 29,1323 lira ile tarihi zirvesine ulaştı.

Altının gramı rekor kırdı

Liranın döviz karşısındaki değer kaybı ile yükseliş ivmesini artıran altının gram fiyatı 1.626 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Önceki kapanışı 1615 lira olan gram altın, sabah saatlerinde 1626 liraya yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.628 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 478 liradan satılıyor.