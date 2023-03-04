'Hiçbir barajımızda sorun yok' diyen Kirişci'ye barajda oluşan yarıktan seslendiler

CHP Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Adana Milletvekili Ayhan Barut; Malatya Akçadağ’daki Sultansuyu Barajı’nda deprem nedeniyle oluşan yarığın içine girdi.

Baraj sularının tahliye edildiğini belirten CHP’li Aygun, şunları söyledi:

'Hadi oradan sayın bakan'

“Sayın Bakan Kirişci. Bırak Ankara’da oturmayı. Gel Malatya Akçadağ Sultansuyu Barajı’na. İki boyum kadar derinlik. Sanki Çanakkale’de cephedeyim. Sanki düşmanlardan koruyoruz kendimizi. Ama siz Ankara’dan bakıyorsunuz, hiçbir barajımızda sorun yok. Akçadağ Sultansuyu Barajı, bölgemizin tam 8 bin hektarlık alanı, yani 80 bin dekar alanı sulayan barajımız şu anda tahliye ediliyor, suyu boşaltılıyor. Ve depremden büyük yara almış. Ama size kalırsa Türkiye’de hiçbir barajımızda, göletimizde sorun yok. Hadi oradan, Sayın Bakan. Hadi oradan.”

'Bu barajları sağlam yere yapmamışlar'

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu ise şunları söyledi:

“Tarımda sulama son derece önemli. O nedenle suyu biriktiriyoruz böyle barajlarda, sonra kullanıyoruz. Milyonlarca liraya yaptırıldı, yıllar önce, ama bu barajdan şu anda çiftçiler faydalanamıyor ve suyu da tahliye ediliyor. Halbuki şu anda bu depremin yaralarını üretimle kurtarabileceğiz. Ama barajları sağlam yerlere yapmamışlar ya da dolgu malzemeleri gördüğünüz gibi eksik. Barajın böyle olmaması gerekli ya da burada bir fay hattı var. Bunları bilime danışarak, teknoloji ile örtüşerek, planlama yaparak yapmamız gerekirken, yazık günah değil mi? Çiftçi buradan su bekliyor, tarlalar su bekliyor, gövdede yarık var ve şu an su tahliye ediliyor.” (ANKA)