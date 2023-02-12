Bakan Kirişci: Barajlarla ilgili yalanlar yardım çalışmalarını olumsuz etkiledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’da deprem bölgesindeki barajların durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Deprem bölgesinde bulunan barajların günlük olarak kontrol edildiğini söyleyen Kirişci, "Barajlarla ilgili yalanlar, dezenformasyon yardım çalışmalarını olumsuz etkiledi" dedi.

Kirişci'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Barajlarla ilgili yalanlar, dezenformasyon yardım çalışmalarını olumsuz etkiledi. Deprem bölgesinde 140 baraj ve gölet bulunmakta, hiçbir tehdit söz konusu değil. Barajlarımız DSİ ekiplerimiz tarafından günlük olarak kontrol ediliyor.

132’sinde acil mücadeleyi gerektiren bir durum söz konusu değil. 8’inde incelemeler sürüyor. Hatay’da barajı da yerinde inceledik. Barajın bir tehlike doğuracağı noktasında bir tehdit yok. Bunlardan Malatya Sultansuyu Barajı’nın suyunu boşalttık. Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu yerinde yaptığımız incelemelerle paylaştık.

Atatürk Barajını yerinde yine teknik ekibimizle inceledik. Çatlaklar var ama bu çatlaklar her zaman olan şey. Bu çatlakların tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini duyurmak istiyorum. Herhangi risk söz konusu değil. Hiçbir yerde su sızıntısı yok, çatlaklar tehlike arz etmiyor."