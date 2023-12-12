Hiçbir alanda OECD ortalaması yakalanamamıştı: Bakan Tekin sonuçlarla övündü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünce (OECD) uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 Türkiye sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'nin ilk olarak 2003'te katıldığı PISA araştırmasında 41 ülke arasında matematik alanında 34., fen alanında 35. ve okuma becerileri alanında 33. sırada olduğunu söyleyen Tekin, aynı raporda 30 OECD üyesi ülke arasında ise üç alanda 28. sırada yer alındığını belirtti.

Bakan Tekin, 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 uygulamasında Türkiye'nin, matematik okuryazarlığı alanında 453, fen okuryazarlığı alanında 476, okuma becerileri alanda ise ortalama 456 puan elde ettiğini ifade etti.

Matematik, fen ve okuma becerileri alanında PISA 2022 ile 2018 puanlarını ve sıralamaları özetleyen Tekin, sonuçlar genel olarak incelendiğinde, Türkiye'nin matematik ve fen alanlarında ortalama puan değişimlerinin OECD'ye göre daha iyi durumda olduğunu savundu.

Tekin, "Okuma becerilerinde ortalama puanında düşüşe rağmen sıralamada yükselmemiz dikkat çekicidir" ifadesini kullandı.

'Yeterli olmadığını kabul ediyoruz'

PISA 2022 raporunun, genel hatlarıyla iyiye doğru gidişi gösterdiğini öne süren Tekin, "Biz bunun yeterli ve Türkiye için iyi bir konum olmadığını zaten kabul ediyoruz. O yüzden de gece gündüz Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Tekin, "Sonuç olarak PISA 2022 raporu, Türkiye'nin 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğunu gösteriyor. Buna göre Türkiye, matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltirken üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı" ifadelerini kullandı.

PISA 2022 uygulamasında Türkiye 81 ülke arasında 39'uncu, 37 OECD ülkesi arasında 32'nci sırada yer almış, 'okuduğunu anlama' bölümü özelinde hem OECD ortalamasının altında kalmış hem de 2018’deki sonuçlara göre 10 puan geriye gitmişti.