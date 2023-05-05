Heyula dolaşmaya devam ediyor...

Bilimsel sosyalizmin kurucularından Karl Marx 205 yıl önce bugün Almanya'da dünyaya gelmişti.

Çalkantılar içerisindeki Avrupa'nın yeni bir çağa doğru ilerlediği, Fransız Devrimi tarafından siyasi iktidarının önü açılan burjuvazinin karşı cephesinde, onunla dişe diş kavgaya girecek bir sınıfın, proletaryanın belirdiği bir dönemde doğmuştu.

Bu sınıfın kavgası onunla birlikte büyüdü, yönünü, adresini belirledi...

1848 yılına doğru gidilirken, yoldaşı Friedrich Engels'le birlikte kaleme aldıkları Manifesto'da, işçi sınıfının belleğine kazınan şu çağrıyı yapacaklardı:

"Komünistler, kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler Onlar amaçlarına ancak, halihazırdaki tüm toplumsal düzenlerin zor yoluyla devrilmesiyle ulaşılabileceğini açıklıkla belirtirler. Egemen sınıflar bir komünist devrim önünde varsın ürpersin. O devrimde proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur. Kazanacakları bir dünya vardır.

Bütün ülkelerin proleterleri birleşin!"

Bu sözler, yazıldığı günden bu yana işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinin rehberi olmayı sürdürüyor.

İyi ki doğdun Marx!