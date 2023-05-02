İsmail Saymaz sordu, Kemal Okuyan yanıtladı: TKP neden oy istiyor?

soL Haber Portalı'nın Twitter sohbet odasında, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimlere sayılı günler kala gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

soL Haber Portalı'nın Twitter sohbet odasında gerçekleşen yayında 'TKP neden oy istiyor' sorusuna cevap verdi.

Sohbet odasının kaydını dinlemek için: