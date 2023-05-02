İsmail Saymaz sordu, Kemal Okuyan yanıtladı: TKP neden oy istiyor?

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimlere sayılı günler kala gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
soL Haber Portalı'nın Twitter sohbet odasında gerçekleşen yayında 'TKP neden oy istiyor' sorusuna cevap verdi.
Sohbet odasının kaydını dinlemek için:
Yaklaşan sohbet odası yayınımız için hatırlatıcı ayarlamayı unutmayın.— soL Haber (@solhaberportali) May 2, 2023
Bugün saat 22.00'de.
Gazeteci @ismailsaymaz soruyor, TKP Genel Sekreteri @OkuyanKemal yanıtlıyor: TKP neden oy istiyor?https://t.co/QkJWySQvx7