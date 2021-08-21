Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 13.15 sularında yangın çıktı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CNN TÜRK canlı yayınında yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, "Ege'deki yangınlardan sonra her güne burada yangın olur mu korkusu yaşıyoruz. Tek noktada bir yangın var nedeni henüz bilinmiyor. Tüm insanlar canla başla müdahale etmeye çalışıyor" dedi. Gül, yangın nedeniyle yaralı olmadığını açıkladı.

GÜNCELLEME: 15.28

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

GÜNCELLEME: 15.20

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME: 14.48

Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. KEGM-3 botu, bölgedeki yurttaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre, Nene Hatun gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

GÜNCELLEME: 14.42

İmamoğlu: Heybeliada’da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz

GÜNCELLEME: 14.34

İstanbul Valiliği, Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri adaya ulaşırken vatandaşlar da yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için söndürme çalışmalarına katıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.