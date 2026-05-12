Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e tahsisi yeniden gündemde: 'Devir süreci başladı'

Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet'e tahsisi yeniden gündemde.

Adalar Belediyesi, tahsisin yakında tamamlanacağını belirtti. Kurumlarsa yeniden dava açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilecek. Diyanet'e 2018'de yapılan tahsis, mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Adalar Belediyesi'nden DW Türkçe'ye yapılan açıklamaya göre, iptalin ardından tahsis süreci yeniden başlatıldı ve tamamlanmak üzere.

'Yakında devredilir'

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da, 6 Mayıs’taki toplantısında arazinin Diyanet’e tahsisi konusunda olumlu görüş bildirdi. Toplantıda Adalar Belediyesi temsilcisi karşı oy kullandı. Ancak daimi üyeleri Kültür Bakanlığı’nın atadığı kurulda oy çokluğuyla olumlu görüş çıktı.

Heybeliada Sanatoryumu ve arazisi birinci derece doğal sit alanı. Aynı zamanda ikinci derece korunması gereken kültür varlığı. Bu nedenle tahsis için kurul kararı gerekiyor.

Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, “Devir süreci başlamış durumda. Yakında devredilir” dedi.

Adalar İlçesi’nde imar planlarının henüz onaylanmadığını da belirten Yılmaz, arazinin devrine dava açacaklarını söyledi ve ekledi: “İmar planlarında lejant (hangi arazinin ne fonksiyonla kullanılacağı) daha belli olmadan bu tür devri teknik açıdan uygun görmüyoruz. Bir kamu arazisinin planlar olmadan devredilmesine karşı dava açacağız.”

2018’de Diyanet’e tahsis edilmişti

1924’te verem hastalarının tedavisi için açılan Heybeliada Sanatoryumu, 2005’te kapatılmış, binası atıl kalmıştı. Sanatoryum binasının da bulunduğu arazi, 2018’de Diyanet’e tahsis edilmişti.

İstanbul Tabip Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği tahsise karşı ortak dava açmıştı.

Diyanet de Covid-19 pandemisinin gündemde olduğu o günlerde kamuoyu tepkilerinin ardından Heybeliadaya pandemi hastanesi inşası durumunda söz konusu araziyi iade etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. İdare mahkemesi Temmuz 2022’de tahsisi iptal etmişti.

Tahsisin amacı "din görevlilerine mesleki bilginin verilmesi, geliştirilmesi, Kuran eğitimi ve gençlik faaliyetlerinin karşılanması" olarak açıklanmıştı.