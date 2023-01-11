Heybeliada Sanatoryumu'nda yeni gelişme, temyiz yolu da kapandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1924’te İstanbul Heybeliada’da kurulan Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu, 2005’te Sağlık Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Kapatılan binanın da içerisinde bulunduğu arazi “İslami Eğitim Merkezi” oluşturulması amacıyla Eylül 2020’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk’ün haberine göre İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği kararın kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu belirterek’ iptal edilmesine dair dava açtı.

İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi de 14 Haziran’da tahsisin iptaline karar verdi. İptale ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü Dava Dairesi de 27 Aralık’ta kararı temyiz yolu kapalı olmak üzere kesinleştirdi.

'Mülk transferi yaşanıyor'

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Devredilmemesi için açtığımız davayı kazandık. Vakıfların, Kültür ve Turzim Bakanlığı’na bağlanmasından sonra pek çok mülkiyet Diyanet’e devredildi. Doğrudan doğruya mülk transferi yaşanıyor. Biz, kamuya ait bir hastanenin devam etmesi ve kullanılması için davayı açtık. Adada sağlık merkezine ihtiyaç var” dedi.

Devirin pandemi döneminde gerçekleştiğini hatırlatan Köymen, “İhtiyaçların ötesinde, doğrudan seçilmiş bir kuruma buraların tahsis edilmesi sağlıklı bir yaklaşım değil. Daha önce de Bomonti’de de depo binaları Diyanet’e devredilmişti. Kamunun ihtiyaçlarına bakılmadan Diyanet’e mülkiyet transferi yapılmamalı” ifadelerini kullandı

.